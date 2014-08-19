Об этом сообщает корреспондент портала «МГ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Актюбинской области. Пожар произошел сегодня, 19 августа, в 12.02 на территории базы "Облпотребсоюз". На борьбу с огнем были направлены сразу 63 человека личного состава и 11 единиц техники службы пожаротушения. Пожар произошел на территории предприятия, которое занимается сбором и утилизацией старых шин. - Резина вспыхнула моментально. Огонь разбушевался с такой силой, что гасить его пришлось с помощью 11 единиц техники службы пожаротушения, - говорит пресс-секретарь ДЧС Актюбинской области Айгерим НАУРЫЗБАЕВА. - Вторичное сырье принадлежало ТОО "Актобе защита», которая занимается сбором и утилизацией старой резины. Общая площадь возгорания составила 190 квадратных метров. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Не исключено, что это может быть поджог. Сейчас на месте работают дознаватели. Локализовать огонь удалось лишь спустя 3 часа.  