reid41Об этом стало известно сегодня, 19 августа, на брифинге в специализированном административном суде Уральска, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". С 15 августа нынешнего года сотрудниками полиции совместно с судебными исполнителями проводится мероприятие по выявлению водителей, которые уклоняются от уплаты штрафов по решению суда. За 4 дня уже рассмотрено шесть дел. Кроме того, к административной ответственности привлечены двое водителей, которые в нетрезвом состоянии управляли автомобилем, кстати, один из них вез в машине двух маленьких детей. - 30 июля текущего года на перекрестке проспекта Достык и улицы Досмухамедова произошел дорожный инцидент. Гражданин АБДУЛОВ в нетрезвом состоянии устроил затор на улице. По словам мужчины, до этого он выпил с друзьями, затем поехал домой. Но во время пересечения улицы у машины спустило колесо, и из-за этого образовался затор. Мужчина раскаялся и признал свою вину, его осудили по статье 461 части 1 КоАП РК, а также лишили водительских прав сроком на 3 года. К слову, мужчина ранее судим не был, - сообщила судья Ботагоз НУРМАГАМБЕТОВА. Также 6 августа вынесли решение по отношению гражданина, которого задержали во время рейда 4 августа. Напомним, мужчина в состоянии наркотического и алкогольного опьянения вез в машине двух маленьких детей. Как оказалось, он уже был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде 6 сентября 2011 года, то есть мужчина ездил за рулем без прав. Его заключили под арест сроком на 20 суток и лишили прав сроком на 6 лет. Срок лишения увеличен, так как это уже повторное лишение. К слову, за 7 месяцев 2013 года в специализированном административном суде г.Уральск было рассмотрено 776 дел, лишены права управления транспортным средством 670 человек. За аналогичный период 2014 года по статье 467 КоАП РК рассмотрено 857 дел, без водительских прав осталось 734 человека.