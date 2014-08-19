Фото с сайта www.liter.kzЗавтра, 20 августа, в Уральск с рабочим визитом приедет министр обороны РК Серик АХМЕТОВ. Сразу по прибытию в аэропорт Уральска министру покажут 4-местный самолет Lancair Turbine, собранный на базе АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания". Уже после осмотра уральского самолета делегация во главе с Сериком АХМЕТОВЫМ посетит сам АО "ЗКМК", после него - АО "Уральскаргореммаш", АО "Уральский завод "Зенит", АО "НИИ "Гидроприбор" и АО "Приборостроительный завод "Омега". Все это министр планирует посетить до обеда, после чего вернется в Астану.