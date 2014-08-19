Источник: 048.ua Источник: 048.ua Такая информация была получена в городском акимате, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». При этом будет учитываться мнение населения - состоятся сходы, где каждый желающий сможет высказаться по поводу названия той или иной улицы. Переименованию подлежат не только улицы с советским прошлым, такие как: Советская, Комсомольская, Пролетарская, но и Дружбы Народов и проспект Абая. Как сообщили в акимате, все это делается для уточнения и правильной транскрипции названий улиц, поскольку в свое время хаотичная застройка Аксая привела к тому, что в городе появились несколько улиц с одинаковыми названиями. Сходы населения по переименованию улиц состоятся в сентябре, пока же выбирается ономастическая комиссия из числа общественности.  