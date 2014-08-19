По словам, его дочь -- работала продавцом в бутике одежды. - Дочка работала в городе, - рассказал Тлеген-ага. - Она каждый день утром уезжала в город, и вечером возвращалась с местными таксистами или на автобусе. - В тот день мы тоже ездили в город и вечером выехали обратно в Щапово, - говорит- Я ей звонила, хотела, чтобы она с нами доехала, или подождать ее, чтобы вместе вернуться. Но она сказала, чтобы мы ехали, не ждали ее. Она в тот день должна была получить паспорт, но не успела. Мы уехали. Она с центрального рынка на автобусе №51, который едет до Серебряково, доехала до села. Там она подходила к продавцам арбузами. Они рассказали, что наша дочка подходила к ним, спрашивала, сколько стоит арбуз, но не купила. Потом подъехала автомашина «Жигули» шестой модели, белого цвета, она села туда и уехала. По словам родителей, девушку каждый день возле поворота на свиноферму встречал ее младший брат. И в тот вечер он поехал к тому самому месту. Через некоторое время мальчик увидел машину, в которой сидела Айдана. - Сын говорит, что она сидела на заднем сиденье, одна, впереди сидели двое мужчин, один из которых светлый, даже рыжий мужчина и, кажется, казах, - рассказывает Тлеген-ага. - Когда машина сравнялась с сыном, Айдана махнула рукой, то ли следом иди, то ли иди домой. Машина поехала дальше. Сын вернулся домой, спрашивает: "Апатай приехала?". Потом рассказал нам, что видел. Мы сразу стали звонить на мобильный номер дочери. Первые два раза гудки шли, но никто не отвечал. Когда стали звонить в третий раз, телефон уже был отключен. Средней дочери Доскалиевых Айдане 17 июня исполнилось 25 лет. Она окончила институт "Евразия" по специальности "Бухучет". Некоторое время работала в налоговом управлении, но потом осталась без работы и вышла на работу продавцом. В тот день на девушке было яркое светло-зеленого цвета платье с цветами, белые босоножки и с маленькой светлой сумочкой. - Я так не хотела, чтобы она там работала, потому что каждый день ездила между городом и селом, - плача говорит Дарига-апа. - Ну, неужели никто не видел эту машину?! Что с ней стало?! Верните дочку! Если бы ее просто украли, бывает же так на юге, крадут невест и все, но ведь должны же за неделю дать хотя бы какое-то сообщение. Должна же вернуться, если только те, кто ее забрал, не звери. Верните нам дочь... Между тем, продавцы арбузами подтвердили корреспондентам «МГ», что девушка действительно села в автомашину белого цвета. - Вечером того дня мы с мужем уехали на бахчу, чтобы арбузы собрать, - говорит продавец. - Здесь оставались две дочери. Одна из них и рассказала, что видела машину белого цвета, и девушку, которая в нее села. Одежду мужчины из того автомобиля она не запомнила. Вторая вообще смотрела в другую сторону. Девушку они запомнили, потому что она долго здесь ходила, и была в таком красивом платье. Девушки же это замечают, а вот номер машины не запомнили. Родители просят всех, кто видел Айдану ДОСКАЛИЕВУ, знает о ее местонахождении или владеет другой информацией, которая может помочь найти их дочь, позвонить в полицию или по номеру:(номер отца).Фото Медета МЕДРЕСОВА