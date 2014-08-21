В Казахстане с 21 августа повышены предельные розничные цены на ГСМ, сообщило министерство национальной экономики. В Казахстане повышены предельные розничные цены на ГСМ "Установить предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен, в следующих размерах с учетом НДС: дизельное топливо – 115 тенге за литр; АИ-80 – 89 тенге за литр; АИ-92/93 – 128 тенге за литр", - говорится в тексте приказа главы МНЭ Ерболата Досаева, опубликованного в четверг на сайте ведомства. Приказ вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на интернет-ресурсе министерства. Ранее предельные розничные цены на ГСМ составляли: 115 тенге за литр АИ-92, Т115 тенге за литр дизтоплива и 89 тенге за литр АИ-80. Предельные розничные цены на данные виды ГСМ регулируются государством. nur.kz