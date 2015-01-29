На днях врачи-травматологи областной многопрофильной детской больницы ЗКО раздали светоотражающие ленты своим маленьким пациентам, которые проходят лечение в хирургическом отделении больницы. светоотражающие ленты- Основная доля наездов со смертельным исходом приходится на темное время суток, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей, - говорит руководитель службы управления качеством медицинской помощи, хирург высшей категории ГКП на ПХВ «Областная многопрофильная детская больница» Александр ГЕХМАН. - Сопутствуют этому обычно неблагоприятные погодные условия: дождь, слякоть, туман, в зимнее время - гололед. И поэтому сегодняшний шаг врачей является призывом к повсеместному применению светоотражателей. На сегодняшний день в детской областной больнице проходят лечение двое детей, которые пострадали в ДТП. Со слов Александра ГЕХМАНА, месячник, посвященный детскому травматизму, будет проведен в мае месяце текущего года.