Уральский «Акжайык» проиграл в финале Кубка Казахстана

Игра закончилась со счетом 4:5 в пользу противников, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Сегодня, 12 ноября, на стадионе "Астана Арена" состоялся матч между уральским футбольным клубом "Акжайык" и шымкентским "Ордабасы". Команды разыграли Кубок Казахстана, это — ежегодное соревнование для казахстанских футбольных клубов, проводимой федерацией футбола. К слову, местная команда впервые в своей истории дошла до финала. Игра закончилась со счетом 4:5 в пользу ФК "Ордабасы". Основной матч закончился вничью, команды сыграли дополнительные два тайма. Буквально на последних