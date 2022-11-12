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Социум

Уральский «Акжайык» проиграл в финале Кубка Казахстана

Игра закончилась со счетом 4:5 в пользу противников, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Сегодня, 12 ноября, на стадионе "Астана Арена" состоялся матч между уральским футбольным клубом "Акжайык" и шымкентским "Ордабасы". Команды разыграли Кубок Казахстана, это — ежегодное соревнование для казахстанских футбольных клубов, проводимой федерацией футбола. К слову, местная команда впервые в своей истории дошла до финала. Игра закончилась со счетом 4:5 в пользу ФК "Ордабасы". Основной матч закончился вничью, команды сыграли дополнительные два тайма. Буквально на последних
Дана Рахметова
Уральский «Акжайык» проиграл в финале Кубка Казахстана
Игра закончилась со счетом 4:5 в пользу противников, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Уральский ФК «Акжайык» вырвал победу у «Тараза» и вышел в финал кубка Казахстана
Уральский ФК «Акжайык» вырвал победу у «Тараза» и вышел в финал кубка Казахстана
Фото из архива "МГ" Сегодня, 12 ноября, на стадионе "Астана Арена" состоялся матч между уральским футбольным клубом "Акжайык" и шымкентским "Ордабасы". Команды разыграли Кубок Казахстана, это — ежегодное соревнование для казахстанских футбольных клубов, проводимой федерацией футбола. К слову, местная команда впервые в своей истории дошла до финала. Игра закончилась со счетом 4:5 в пользу ФК "Ордабасы". Основной матч закончился вничью, команды сыграли дополнительные два тайма. Буквально на последних минутах победный гол в ворота уральской команды противники забили с пенальти. Совсем недавно ФК "Акжайык" вылетел из Премьер-лиги и со следующего сезона будет играть в первой. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
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