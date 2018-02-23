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Социум

Уральский бизнесмен рассказал о неожиданном появлении захоронения сибирской язвы на границе его участка

Петр УЛАНОВ утверждает, что когда он получил земельный участок в районе поселка Деркул в 2014 году, захоронения инфекционного заболевания там не было, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В редакцию "МГ" обратился предприниматель из Уральска, который рассказал, что комиссия городского отдела ветеринарии провела исследование осенью 2017 года и установила, что место захоронения сибирской язвы указано неверно. - В 2014 году я в аренду получил участок на берегу Чагана, под чугунным мостом, там я собираюсь строить производственную базу. Однако в тот же год на границе моего участка появилось
gorod
Уральский бизнесмен рассказал о неожиданном появлении захоронения сибирской язвы на границе его участка
Петр УЛАНОВ утверждает, что когда он получил земельный участок в районе поселка Деркул в 2014 году, захоронения инфекционного заболевания там не было, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В редакцию "МГ" обратился предприниматель из Уральска, который рассказал, что комиссия городского отдела ветеринарии провела исследование осенью 2017 года и установила, что место захоронения сибирской язвы указано неверно. - В 2014 году я в аренду получил участок на берегу Чагана, под чугунным мостом, там я собираюсь строить производственную базу. Однако в тот же год на границе моего участка появилось ограждение, на котором было написано, что там находится захоронение сибирской язвы. Причем написано, что оно сделано в 1993 году. Почти два года я добивался, чтобы приехала комиссия и исследовала это место. Осенью прошлого года комиссия приезжала. В итоге выяснилось, что очаг заболевания захоронен не в том месте. В плане указано, что место должно быть восточнее города на 7 километров, а наш участок всего в 3 километрах от Уральска. По моим подсчетам, это место должно располагаться в районе поселка Желаево, - пояснил Петр УЛАНОВ. Предприниматель отметил, что комиссия дала заключение о том, что это ограждение уберут, так как опасного заболевания там нет, но до сих пор его никто не убрал. - У меня есть акт на землю, и я могу там строиться. Тогда почему до сих пор не убрали эту надпись, что здесь есть сибирская язва - непонятно, - отметил предприниматель. - В заключении комиссии написано, что географическое положение не соответствует действительности. 21 февраля в областном акимате начальник ДЧС ЗКО Жасулан ДЖУМАШЕВ заявил, что управлению ветеринарии необходимо провести исследование местности и выяснить, откуда появилось захоронение вблизи дачного массива. - У нас есть спецодежда для того, чтобы провести исследования грунта в районе поселка Деркул. Управление ветеринарии, закончите это дело, - заявил Жасулан ДЖУМАШЕВ. Напомним, в редакцию "МГ" обратились жители города, которые возмутились тем, что захоронение сибирской язвы находится недалеко от дачных массивов. В управлении ветеринарии ЗКО отметили, что захоронение на берегу Чаган было сделано еще в 1977 году, поэтому определить, по каким причинам было выбрано именно это место, не предоставляется возможным.
Фото документов предоставлены Петром Улановым
захоронение сибирская язва

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