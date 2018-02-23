Уральский бизнесмен рассказал о неожиданном появлении захоронения сибирской язвы на границе его участка

Петр УЛАНОВ утверждает, что когда он получил земельный участок в районе поселка Деркул в 2014 году, захоронения инфекционного заболевания там не было, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В редакцию "МГ" обратился предприниматель из Уральска, который рассказал, что комиссия городского отдела ветеринарии провела исследование осенью 2017 года и установила, что место захоронения сибирской язвы указано неверно. - В 2014 году я в аренду получил участок на берегу Чагана, под чугунным мостом, там я собираюсь строить производственную базу. Однако в тот же год на границе моего участка появилось