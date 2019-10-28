Уральский полицейский рассказал подробности спасения девушки от суицида

Свой поступок мужчина не считает подвигом и заявляет, что каждый полицейский на его месте поступил бы также, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 31-летний сотрудник полиции Еркебулан в тот день вышел со смены, заехал за дочерью в театр и вместе с мамой ехал домой. Проезжая мост через реку Чаган в районе спортивной базы Динамо, он заметил девушку. – Девушка шла по мосту, и я не придал этому значения, подумал, может, она просто решила пойти по мосту. В зеркале заднего вида увидел, что она одной ногой перелезла через ограждение и тогда я понял, что она собирается прыгать. Я сразу останови