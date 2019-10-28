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Социум

Уральский полицейский рассказал подробности спасения девушки от суицида

Свой поступок мужчина не считает подвигом и заявляет, что каждый полицейский на его месте поступил бы также, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 31-летний сотрудник полиции Еркебулан в тот день вышел со смены, заехал за дочерью в театр и вместе с мамой ехал домой. Проезжая мост через реку Чаган в районе спортивной базы Динамо, он заметил девушку. – Девушка шла по мосту, и я не придал этому значения, подумал, может, она просто решила пойти по мосту. В зеркале заднего вида увидел, что она одной ногой перелезла через ограждение и тогда я понял, что она собирается прыгать. Я сразу останови
Арайлым Усербаева
Уральский полицейский рассказал подробности спасения девушки от суицида
Свой поступок мужчина не считает подвигом и заявляет, что каждый полицейский на его месте поступил бы также, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
31-летний сотрудник полиции Еркебулан в тот день вышел со смены, заехал за дочерью в театр и вместе с мамой ехал домой. Проезжая мост через реку Чаган в районе спортивной базы Динамо, он заметил девушку. – Девушка шла по мосту, и я не придал этому значения, подумал, может, она просто решила пойти по мосту. В зеркале заднего вида увидел, что она одной ногой перелезла через ограждение и тогда я понял, что она собирается прыгать. Я сразу остановил машину, вышел из салона, в этот момент девушки уже не было. Я побежал к берегу, на ходу разделся, на берегу стояли рыбаки. Никто не собирался лезть в воду, их тоже можно понять - многие из них люди в возрасте, вода холодная. Я залез в воду, доплыл до девушки, схватил её за волосы. В тот момент она уже была без сознания и лежала на воде лицом вниз. На ней был свитер, джинсы, куртка и от этого девушка стала еще тяжелее. Я потащил ее к бетонному укреплению под мостом, - вспоминает мужчина. Далее Еркебулан начал оказывать девушку первую медицинскую помощь - делать массаж и искусственное дыхание. По словам мужчины, он не совершал никакой подвиг и любой человек на его месте поступил бы также. – Я попросил рыбаков вызвать скорую и наряд полиции. В это время девушка пришла в себя и спросила: "Я умерла? Где я?", я начал приводить её в чувства, хлестать по лицу. В это время подъехали врачи, спасатели и полицейские. Спасатели надели на неё жилет, привязали канат, и так мы переправили её на берег. По работе мы оказываемся в разных ситуациях, но в любом случае мы должны оставаться верными своей клятве, достойно служить и защищать людей. Чувства страха за свою жизнь у меня не было и при необходимости я, не раздумывая, снова сделаю то же самое. Больше всех за меня испугалась мама, которая была рядом. Но я должен был спасти эту девушку, - рассказал Еркебулан. Стоит отметить, что Еркебулан женат и воспитывает троих детей. После случившегося ни девушка, ни ее родные не связались с мужчиной. В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что диагноз закрытая черепно-мозговая травма у 20-летней девушки не подтвердился и после осмотра врачи отпустили её домой. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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