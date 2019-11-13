Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Уральский пожарный спас человека от суицида

Мужчина пытался спрыгнуть с моста в районе Депо, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Случай произошел 10 ноября примерно в 4.00. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, сотрудник пожарной части №7 Дияс Демешов ехал в такси с супругой и с друзьями. Проезжая через мост в районе Депо, они заметили молодого человека, который наполовину перелез через ограждение. – Попросив остановить машину, Дияс подбежал к мужчине, который в это время успел окончательно перелезть через ограду. Не раздумывая ни секунды, Дияс обнял его и резко потянул к себе. В это время мужчина теряет сознание и всем весом нач
Арайлым Усербаева
Уральский пожарный спас человека от суицида
Мужчина пытался спрыгнуть с моста в районе Депо, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Случай произошел 10 ноября примерно в 4.00. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, сотрудник пожарной части №7 Дияс Демешов ехал в такси с супругой и с друзьями. Проезжая через мост в районе Депо, они заметили молодого человека, который наполовину перелез через ограждение. – Попросив остановить машину, Дияс подбежал к мужчине, который в это время успел окончательно перелезть через ограду. Не раздумывая ни секунды, Дияс обнял его и резко потянул к себе. В это время мужчина теряет сознание и всем весом начинает падать. Приложив немало усилий, Диясу все же удалось спасти человека. Оказав ему первую помощь, пожарный вызвал полицейских, остановил проезжавшую мимо карету скорой помощи и передал мужчину врачам. Благодаря грамотным и оперативным действиям нашего сотрудника, была спасена бесценная жизнь человека, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Напомним, 27 октября 20-летняя девушка сбросилась с моста в реку Чаган. Тогда девушку спас полицейский, который проезжал мимо. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено ДЧС ЗКО
суицид мост человек

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article