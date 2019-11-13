Уральский пожарный спас человека от суицида

Мужчина пытался спрыгнуть с моста в районе Депо, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Случай произошел 10 ноября примерно в 4.00. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, сотрудник пожарной части №7 Дияс Демешов ехал в такси с супругой и с друзьями. Проезжая через мост в районе Депо, они заметили молодого человека, который наполовину перелез через ограждение. – Попросив остановить машину, Дияс подбежал к мужчине, который в это время успел окончательно перелезть через ограду. Не раздумывая ни секунды, Дияс обнял его и резко потянул к себе. В это время мужчина теряет сознание и всем весом нач