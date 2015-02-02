Водителей собрали в кинотеатре им.Гагарина. Там инспектор управления административной полиции ДВД ЗКО Динара АБДУЛКАЛИКОВА показала автокресла и другие удерживающие устройства, а также рассказала, как они работают и насколько эффективно то или иное устройство. Впрочем, водителей такси интересовало совсем другое. Самым популярным вопросом было "Когда начнут штрафовать?". На это инспектор ответила, что пока они за перевозку детей без автокресла не штрафуют, и даже когда начнут это делать, акцентировать на этом внимание не станут. - Многие из вас вспоминают Советское время и начинают говорить, что тогда автокресел не было и все было прекрасно, но не нужно сравнивать то, что было тогда, и что мы имеем сейчас, - сказала Динара АБДУЛКАЛИКОВА. - Тогда не было такого количества транспортных средств, как сейчас. Тогда не ездили и не нарушали, как сейчас. - А что делать с маленьким ребенком? Вот садится в машину мама и грудной ребенок, он не будет сидеть, будет плакать, и что нам так его орущего везти? - вопрошали водители. - Мамы не могут уговорить ребенка, а мы прикрикнем, так мама на нас потом кричит. А дети сейчас капризные, не сидят. Как рассказывают таксисты, не то что дети, даже взрослые не всегда соглашаются пристегиваться ремнями безопасности. - Закон принят, и нужно к этому привыкать, - ответила инспектор. - Пять лет назад, если бы вам сказали, что будете ездить пристегнутыми и без тонировки, вы бы рассмеялись. Но сейчас вы все ездите пристегнутыми и без тонировки. Со временем и перевозка детей в автокресле войдет в привычку. Впрочем, водители продолжали говорить о том, что закон писан для простых смертных, а те, кто имеет родственника в полиции так и будут ездить перевозить детей без автокресел. Также они посетовали на то, что им для обслуживания одного заказа дается 5-10 минут, и если предыдущий заказ был связан с перевозкой детей, то потом им требуется время на то, чтобы расстегнуть и убрать автокресло, к тому же это накладно. Также многие уверяли, что мама сможет удержать ребенка на руках. - После столкновения при скорости, скажем, 60 километров в час машина останавливается, а пассажиры продолжают движение по инерции, и мама просто не в силах удержать малыша на руках, - говорит инспектор. Водители задумались после демонстрации фотографий, сделанных с мест ДТП, в которых погибли дети, и ролики краш-тестов с детскими удерживающими устройствами и без них. - В прошлом году в нашей области в ДТП погибли 4 ребенка, с начала нынешнего года в области произошло уже 10 ДТП с участием детей. Неумолимая статистика говорит о том, что в 90% безопасности дают детские удерживающие устройства именно при правильном применении и хорошем качестве данных устройств. Пока мы даем время на приобретение детских удерживающих устройств, так как январь тяжелый месяц в финансовом плане для всех. Поэтому пока ведется лишь разъяснительная работа. По словам инспектора, они пригласили на эту встречу всех водителей из служб такси Уральска, а это больше двухсот человек. Однако в кинотеатр пришли чуть больше 20 таксистов.