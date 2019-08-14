Фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель отдела по правам интеллектуальной собственности департамента юстиции ЗКО Алтай Маштаков, обеспечение права на интеллектуальную собственность является одним из важных аспектов по поддержке предпринимательства. – Интеллектуальная собственность - это творение человеческого разума, которое не подразумевает материальные ценности. В Казахстане все более важным элементом рыночной экономики становятся такие объекты промышленной собственности, как товарные знаки, фирменные наименования, логотипы. Регистрация товарного знака действует в течение 10 лет с даты подачи заявки. Право на товарный знак удостоверяется свидетельством. Владелец может применять его на товарах, при оказании услуг, на упаковках, на вывесках, рекламе, печатной продукции, - рассказал Алтай Маштаков. Выяснилось, что некоторые граждане нашей страны нарушают законы об охране прав интеллектуальной собственности. Предприниматели в своей деятельности используют чужой товарный знак и чужие фирменные наименования без согласия правообладателя. – В наш департамент поступило заявление от генерального директора ТОО "Хан шатыр" о том, что ресторанный комплекс ЗКО незаконно использует фирменное наименование "Хан шатыр" на визитках, правообладателем наименования которого является ТОО "Хан шатыр". Индивидуальный предприниматель нарушил статью 1020 Гражданского кодекса РК "Право на фирменное наименование". Сотрудниками департамента составлен административный протокол и судом назначены административные взыскания в виде штрафа, - заявил Алтай Маштаков. Стоит отметить, что за шесть месяцев этого года были проведены 18 внеплановых проверок деятельности предпринимателей ЗКО. – Но основании поступивших заявлений от представителей крупнейших компаний как ООО "НПО "СтарЛаин", "Adidas FG Adidas international marketing BV", "Reebok International Limited", "Toyota Motors Corparation" АО "Бахус", "FIFA". В результате проверок установлено, что предприниматели в своей деятельности незаконно использовали путем продажи, хранения товаров или рекламирование товарных знаков, без заключения договора с правообладателями товарных знаков. В отношении 18 предпринимателей ЗКО были составлены административные протоколы и судом назначены штрафы в размере 30 МРП, - дополнил Алтай Маштаков.