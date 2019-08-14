Иллюстративное фото из архива "МГ" Сразу 4 нефтяника на вахте в Атырау заразились ВИЧ. Об этом сообщили врачи центра СПИД. Они уже забили тревогу. В Западном Казахстане ситуация критическая. Число заболевших растет. По всей стране поражены страшным вирусом 36 тысяч казахстанцев. Элеонора Алтынбекова встречалась с парнем, который был ВИЧ - инфицированным наркоманом. О том, что и она является носителем вируса - узнала слишком поздно. Но девушка смогла побороть в себе страх и начать жить полноценной жизнью. - Прошло несколько лет, я встретила человека, вышла за него замуж. При этом я честно рассказала ему про свой диагноз. Он сказал, что ему всё равно. И сейчас у меня растёт совершенно здоровая дочь, - рассказала жительница Уральска Элеонора Алтынбекова. Число ВИЧ-инфицированных в Западном Казахстане растет, говорят специалисты центра СПИД. Ежегодно примерно на 40 человек. Причем заражаться ВИЧ инфекцией больше стали половым путем. На сегодня в регионе зарегистрировано свыше 700 больных. Среди последних фактов - заражение вирусом сотрудников нефтяных компаний в Атырау. - В этом году были выявлено 2 случая заражения лиц, работающих вахтовым методом в одной из крупных компаний нефтяных в Атырау. Это за 6 месяцев, а в июле месяце ещё 2 случая и опять же в Атырау, - сообщила заместитель директора центра по профилактике и борьбе со СПИД ЗКО. ВИЧ инфицированных стало больше и в столице. Причем больше половины - трудоспособные люди. Есть и гомосексуальные контакты. Почти все, кто состоит на учёте - получают лечение. Но врачи говорят, что пора усилить меры по борьбе с наркоманией. - С территории соседних стран проникают так называемые лёгкие синтетические наркотики, что повышает риск инфицирования, лиц употребляющих наркотики с ВИЧ инфекции, - пояснила заместитель главного врача центра по профилактике и борьбе со СПИД г. Нур-Султан Салтанат Мусина. Елена Доценко в прошлом употребляла наркотики. Говорит, что страшной болезнью ее заразил собственный муж. - На тот момент муж употреблял вместе со мной- и так сложилось, что она меня заразил. Родные не понимали, что со мной, я не хотела их расстраивать, - говорит жительница города Нур-Султан Елена Доценко. Медики говорят, что в последнее время отмечается рост заболевших среди благополучных семей. Причина - случайная связь. Этим фактам психолог Райса Байдалиева уже не удивляется. Система ценностей за последние годы изменилась и отношение к сексу стало беспорядочным. - Всё-таки нужно говорить о нормальном половом просвещении. То, чего многие педагоги и наши родители боятся, давайте посмотрим на опыт цивилизованных стран, которые пережили эти этапы и стали понимать, что детей и подростков нужно учить, как правильно предохраняться, - объясняет психолог Райса Байдалиева. Ежегодно медики бьются над тем, чтобы тест на статус ВИЧ стал для всех обязательным. Это позволило бы контролировать распространение опасного вируса. Хотя на закуп препаратов для больных государство тратит порядка четырех миллиардов тенге. При этом число заболевших продолжает расти.