Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель департамента экономических расследований ЗКО Саян Джумагулов, с начала 2019 года в производстве находились четыре уголовных дела, ущерб по которым составляет более 1 млрд тенге. – Уголовные дела были заведены в отношении недобросовестных налогоплательщиков по фактам уклонения от уплаты налогов в бюджет. В июле окончено производством уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму 20 миллионов тенге, которые были возмещены в ходе досудебного расследования. За совершение мнимых сделок путем выписки счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг было зарегистрировано шесть преступлений с суммой ущерба более одного миллиарда тенге. За семь месяцев процедуру банкротства проходят 169 предприятий. В сфере незаконного банкротства мы расследовали два уголовных дела. В сфере незаконного оборота нефти и нефтепродуктов выявлено два преступления. В основном преступники используют поддельные документы, - рассказал Саян Джумагулов. По словам руководителя департамента, ежегодно в области изымается большое количество алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками. – С начала этого года в области было изъято более 49 тысяч бутылок алкоголя с поддельными учетно-контрольными марками. В производстве находится уголовное дело по факту незаконного предпринимательства? сопряженного с хранением и транспортировкой подакцизного товара пива на сумму более шести миллионов тенге. В настоящее время перед службой экономических расследований стоит очень важная задача - максимально способствовать снижению уровня теневой экономики в стране, - добавил Саян Джумагулов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.