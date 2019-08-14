Мурат Мукаев был назначен на новую должность сегодня, 14 августа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".   - По представлению регионального бюро политсовета первым заместителем председателя Западно-Казахстанского областного филиала партии «Nur Otan» стал Мурат Рахметович Мукаев, - сообщили в пресс-службе ЗКОФ партии «Nur Otan». До назначения Мурат Мукаев занимал должность акима города Уральск. На этом посту его сменил экс-аким Казталовского района Абат Шыныбеков. Мукаев Мурат Рахметович родился в 1969 году.Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт и Каспийский общественный Университет. 1992−1994 годы - трудился инспектором по учету налоговой инспекции Фурмановского района. 1994−1997 годы - работал в сфере банковского дела. 1997−2011 годы - работал в таможенной службе Западно- Казахстанской и Восточно –Казахстанской области. 2011−2013 годы — руководитель отдела предпринимательства Уральска. 2013−2016 годы — возглавлял Жанибекский район, 2016−2017 годы - возглавлял Теректинский район. 2017-2019 годы — аким города Уральск.