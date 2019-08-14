По данным управления образования ЗКО, в школе проводится капремонт, который должен завершиться в сентябре, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
13 августа на площадке региональной службы коммуникаций прошел брифинг с участием заместителя руководителя управления образования ЗКО Зауре Гумаровой. На брифинге представитель облУО заявила, что за счет местного бюджета капитальный ремонт проводится в двух школах - это СОШ №5 в городе Аксай и Аксуатская средняя школа.
После выхода статьи на портале "Мой ГОРОД"
в редакцию поступили звонки от возмущенных жителей села Аксуат Теректинского района.
– О каком ремонте идет речь? Школа разваливается, окна не откроешь, а если откроешь, то не закроешь, туалет на улице, причем он общий для учеников и педагогов, дети начальных классов в морозы также ходят в уличный туалет, линолеум рваный, дети спотыкаются и падают, разбивая при этом коленки. На каждом родительском собрании мы жалуемся учителям, хотя они ничего поделать не могут. У меня две дочери учатся в этой школе. По качеству знаний претензий нет, но само здание школы находится в ужасном состоянии, - говорит жительница Аксуатского сельского округа.
По словам сельчан, их возмутил тот факт, что в управлении образования распространили информацию о том, что в школе проходит капитальный ремонт, на который были выделены средства из местного бюджета.
– Мы восприняли эту новость как издевательство. Ведь никакого ремонта по факту нет. Наши дети снова пойдут учиться в старую школу, хотя по бумажкам облоно в сентябре их ждет отремонтированная, светлая школа, - возмущается женщина. - Где Зауре Гумарова увидела, что в нашей школе проводится ремонт?
Для директора учебного заведения Ерлана Жубаниязова эта новость тоже оказалась полной неожиданностью. По его словам, школа была построена в 1985 году и до сегодняшнего дня проводился лишь текущий ремонт здания.
– В 2017 году была полностью подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт нашей школы. Но нам не выделили средства из республиканского бюджета, и ремонтные работы пришлось отложить на неопределенное время. Недавно к нам приезжал аким области Гали Искалиев, который своими глазами увидел состояние школы. В здании все сохранилось с советских времен, лишь на первом этаже поменяли несколько окон. Туалет находится на улице. Больше всего в ремонте нуждается котельная, в которой одна из стен находится на грани разрушения, да и с потолка во время дождей льется вода. Была информация о том, что из местного бюджета выделили около 10 млн тенге на ремонт котельной, но работа еще не началась, - рассказал Ерлан Жубаниязов.
По словам директора, начинать капремонт за две недели до учебного года нецелесообразно, так как в близлежащих округах средней школы нет.
– У нас обучаются около 290 детей, и мы никуда не можем их определить, если вдруг решат начать ремонт. Но я не думаю, что в этом году выделят средства. Вообще нам очень нужен капитальный ремонт. Сейчас мы своими силами проводим текущий ремонт, красим окна, белим стены, но этого не достаточно. Педагогический состав у нас сильный, дети хорошие, в этом году школу окончили 15 выпускников, двое из которых являются обладателями "Алтын белгі", шесть выпускников поступили на грант, - добавил Ерлан Жубаниязов.
Как рассказала учитель начальных классов Аксуатской средней школы Балзия Серикова, родители действительно часто поднимают вопрос о том, что для детей в здании нужен туалет.
– В каждом протоколе после родительского собрания есть вопрос о туалетах. Детям зимой тяжело ходить на улицу. В школе есть только один кабинет информатики, интерактивной доски нет. Нам тяжело проводить районные семинары, открытые уроки. Со вчерашнего вечера все учителя в шоке от новости о том, что в нашей школе проводится капитальный ремонт, пересылают друг-другу, делятся ссылками, - говорит Балзия Серикова.
Следует отметить, что корреспонденты "МГ" обратились к Зауре Гумаровой, которая сообщила, что у нее вот такая информация, что капитальный ремонт в Аксуатской школе в настоящее время проводится и будет завершен в сентябре. Однако позже в редакцию позвонила руководитель отдела управления образования Аяжан Жунусова и сообщила, что в настоящее время ведется капитальный ремонт крыши котельной.
Стоит отметить, что еще на прошлой неделе заместитель акима Теректинского района Куаныш Шарафутдин рассказал, что на ремонт Аксуатской средней школы будет выделено 260 млн тенге. Ремонт планируется начать в мае следующего года. Однако в настоящее время ожидается выделение 10 млн тенге на ремонт котельной, которая находится в аварийном состоянии.
Директор Аксуатской средней школы Ерлан Жубаниязов
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Фото Медета МЕДРЕСОВА