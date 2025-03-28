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Социум

Уральцев приглашают на субботник

Санитарно-экологический месячник стартует в городе с 29 марта.
Арайлым Усербаева
Уральцев приглашают на субботник

Аким Уральска Мурат Байменов сообщил, что санитарно-экологический месячник стал уже доброй традицией в Уральске, в которой активное участие принимают горожане, волонтерские движения, городские учреждения и предприниматели. 

– Общими усилиями мы ежегодно делаем наш город лучше и уютнее, - сказал он.

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По словам градоначальника, в этом году санитарно-экологический месячник стартует 29 марта. В течение месяца будут организованы массовые субботники для масштабной уборки городской территории, благоустройства, озеленения и очистки берегов рек.

– В связи с этим я хотел бы призвать учреждения и организации города, особенно коммерческие и строительные компании, принять активное участие в субботниках и благоустройстве прилегающей к вашим объектам территории. В нашем городе 1715 многоквартирных домов. Управляющие организации этих домов совместно с жильцами должны организовывать уборку в своих дворах, - отметил Мурат Байменов. 

Отметим, что по субботам полигоны вдоль трассы Уральск-Саратов и в районе поселка Асан будут принимать мусор от жителей города бесплатно.
Власти города призывают уральцев проявить активность в санитарно-экологический месяц и внести свой вклад в дальнейшее улучшение нашего города.

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