Уроки при свечах: дачники жалуются на частое отключение света в Уральске

Только в октябре, по словам жителей, у них 19 раз отключали электроэнергию, передаёт портал «Мой ГОРОД». В редакцию «МГ» обратились десятки жителей дачных обществ в районе Телецентра, которые пожаловались на частое отключение электроэнергии. Детям приходится учить уроки при свечах, в домах стало холодно и сыро. Хотя многие жилища газифицированы, но для циркуляции тепла дачники используют электрические моторчики. - За свет платят многие вовремя. Долгов, я так понимаю, нет. Свет отключают постоянно. Если посчитать, то в октябре было 19 отключений. Звонишь в горсвет, там отвечают, что нас отключи