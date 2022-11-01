Уроки при свечах: дачники жалуются на частое отключение света в Уральске

- За свет платят многие вовремя. Долгов, я так понимаю, нет. Свет отключают постоянно. Если посчитать, то в октябре было 19 отключений. Звонишь в горсвет, там отвечают, что нас отключил город. Звонишь в акимат, отправляют снова в горсеть. И так по кругу, - говорит жительница дачного общества «Зенит» Динара Мухамбетжанова. - Хорошо, у кого есть машины, сели да уехали в город, когда нет света. А бОльшая часть остаётся здесь, сами одеваются в тёплые вещи, детей укутывают.Сейчас при отключении электроэнергии без света остаются порядка трёх тысяч абонентов. Между тем оплата с абонентов дачных обществ составляет 24 тенге за киловатт.
- Платим по 3-7 тысяч за свет в месяц, это дорого. И такие неудобства, - сетуют дачники. - Чтобы оплачивать по тарифу жителей города, нужно написать заявление в акимат. «БатысЭнергоРесурсы» отказываются от этого, им невыгодно. Мы хотели, чтобы каждому дачнику дали лицевой счёт. У нас у всех стоят счетчики, как полагаются, двухтарифные. У кого-то коттедж и он платит 100 киловатт в месяц, а у кого-то маленький домик и он платит по 400-500 киловатт. Когда правление хочет пройтись с проверкой, люди возмущаются. РЭК не помогает, снял с себя компетенцию проверять на воровство электроэнергии.Также жители дачных массивов жалуются на отсутствие дорог. Во время дождей они утопают в грязи. Ещё одна проблема - провести водопровод дорого и невыгодно. Поэтому у каждого есть свой колодец.
- Если взять наши все общества и сложить, то это больше района Самала и Коминтерна, а ведь микрорайоны образовались тоже из дач. Не мешало бы построить садик и школу. Детям не удобно. Транспорта никакого нет. Бродячих собак целые стаи, - сетуют жители.В акимате Уральска пояснили, что все электросети дачных массивов изношены и находятся на балансе у самих дачников.
- Местный исполнительный орган готов взять на баланс и обслуживание данные линии. В связи с этим просим жителей дачных кооперативов оформить все необходимые документы, так как пока электросети не находятся на балансе города, выделение средств из бюджета согласно законам невозможно, - обратились к дачникам в акимате.Фото Медета МЕДРЕСОВА Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета Медресова