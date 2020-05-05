Пик половодья в этом году ожидается 13-15 мая на уровне 340 сантиметров, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказал руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО Ринат Шауенов, на 5 мая отметка воды на гидропосту Урал-Уральск составляет 285 сантиметров, что на 45 сантиметров выше прошлогоднего показателя. Если в прошлом году пик половодья был зафиксирован 26 апреля и достиг 240 сантиметров, то в этом году вода продолжает поступать и ежесуточно поднимается на шесть сантиметров.
– По прогнозам, пик воды в этом году ожидается 13-15 мая и отметка по прогнозным данным может достигнуть не менее 340 сантиметров. Этот показатель на 100 сантиметров выше, чем в прошлом году. По данным наших коллег из "Росгидромета" и бассейнной инспекции Приволжского края, до 3 мая уровень воды на реках Урал и Сакмара поднимался на 6-7 сантиметров, а после 3 мая уровень находится на нулевом уровне и идет на спад. До нас вода доходит в течение двух недель, - рассказал Ринат Шауенов.
Весеннее половодье, по словам руководителя управления, будет затяжным и ожидается до середины июня.
– Для нас первая задача - это накопить необходимое количество воды в Урало-Кушумскую оросительную обводнительную систему. Проектная мощность составляет 260 миллионов кубометров воды, на сегодняшний день мы уже накопили 149 миллионов кубометров воды. Вода еще пребывает, увеличивается сам расход, то есть с Урала на проток Чагана заходит примерно 44 кубометра в секунду или 4 млн кубометра воды в сутки. Этого нам будет достаточно для того, чтобы наполнить водохранилища. Воды достаточно для того, чтобы обеспечить все населенные пункты и крестьянские хозяйства. Для этого была проделана большая работа в марте и апреле этого года по наполнению воды в Каскадных водохранилищах. Мы демонтировали несколько мостов, которые заходили в проток Чагана, а чтобы увеличить пропуск воды в два раза вырыли обводной канал в районе поселка Круглоозерное, - отметил Ринат Шауенов.
Ранее сообщалось, что в этом году сброс воды в реку Урал увеличится вдвое. Тогда Ринат Шауенов сообщил, что конце марта объем сброса воды увеличится до 180 кубометров в секунду. Между тем, стало известно, что сейчас сброс воды с Ириклинского водохранилища сократился. Впрочем, в управлении природных ресурсов проблему в этом не видят. Руководство уверяет, что Ириклинское водохранилище не играет большого значения в формировании Урала, так как две трети стока Урала формирует за счет реки Сакмара.
