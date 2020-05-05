Мужчины говорят, что они остаются голодными, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Постояльцы пожаловались на маленькие порции в карантинном стационаре Ивушка в Уральске Постоялец по имени Нурхат рассказал, что он вместе со своими коллегами работал вахтовым методом на месторождении Тенгиз в Атырауской области. По его словам, они уже находились там на карантине 25 дней, однако после приезда в Уральск они снова были помещены на карантин в Ивушке. - 3 мая нас всех на автобусе из Тенгиза привезли в Уральск, нас было более 200 человек. По приезде в город распределили: половину отправили в лагерь "Атамекен", еще одну половину - во второе училище. Так вот, тех, кто был в "Атамекене", отпустили домой, а у нас - расположившихся в училище - были обнаружены зараженные. Половину из нас отправили в карантинный стационар Ивушка. Наши ПЦР анализы говорят о том, что мы здоровы, зачем нам быть здесь, - задается вопросом мужчина.  - Кроме того, мы не скрываем, что привыкли плотно питаться, а тут мы все голодные. Маленькими порциями из нас никто не наедается. Курьеры многих магазинов не соглашаются привозить нам что-то сюда. Пришлось просить друзей. - Мы просто все хотим домой, мы уже устали от этой обстановки, лежим тут целыми днями, а нас даже не лечат, - говорит он. Заместитель директора по лечебной работе Областного противотуберкулезного диспансера по ЗКО Ардак Ергалиева объяснила, что все, кто попал в карантинный стационар Ивушка, контактировали с зараженными СOVID-19. - То, что они тут находятся - это необходимость. Поймите, они контактировали с зараженными и не факт, что у них может проявиться положительный результат COVID-19 через день, он может проявиться и через неделю. Если они будут находится дома, то могут заразить своих близких, тем более детей. К этому нужно отнестись с пониманием, - говорит Ардак Ергалиева. - Что касается питания, конечно, тут обычная еда, согласно нормативам. Может, они и не наедаются этим, так как привыкли к другим условиям жизни, но кормить по другому у нас нет возможности. Кроме того, Ардак Ергалиева отметила, что с постояльцами они постоянно беседуют и просят не нарушать условия карантина. - Постояльцы требуют у нас, чтобы мы каждому выдали по палате. А как, если разом поступило 28 человек, а палаты всего 22, не говоря о том, что тут до этого находилось 30 человек, - отметила она. Напомним, 4 мая стало известно, что трое жителей ЗКО 22, 23 и 24 лет, работающие в месторождении Тенгиз Атырауской области заразились коронавирусной инфекцией. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА