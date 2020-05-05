Сбор гуманитарной помощи начался с утра 4 мая у центральной мечети, расположенной по проспекту Евразия, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Уральцы собирают гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Туркестанской области У центральной мечети в Уральске собрались водители "Газелей", которые хотят собрать гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Туркестанской области и отвезти ее туда, взяв все расходы за транспортировку на себя. Водитель Аманжол Кадырбеков говорит, что уральцы охотно собирают и приносят вещи первой необходимости, детскую одежду, подгузники, одеяла, продукты питания, которые не портятся. - На данный момент мы планируем собрать гуманитарный груз и на 4 автомобилях отвезти его. К тому же мы открыли уже счет для тех, кто желает помочь пострадавшим деньгами. Только за один день туда перечислили уже 70 тысяч тенге, - отметил мужчина. - Мы призываем всех помогать тем, кто сейчас в этом нуждается. Стоит отметить, что жители области охотно привозят необходимые вещи. - Я решил помочь, потому что если бы у нас случилась беда, то нам бы тоже помогли. Мы живем в одной стране и должны переживать друг за друга и помогать, - говорит житель города Серик. Все, кто желает помочь пострадавшим от наводнения, могу перечислить денежные средства на номер карточки Каспий Голд 5169 4971 0507 5364. Уральцы собирают гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Туркестанской области Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  