У центральной мечети в Уральске собрались водители "Газелей", которые хотят собрать гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Туркестанской области и отвезти ее туда, взяв все расходы за транспортировку на себя. Водитель Аманжол Кадырбеков говорит, что уральцы охотно собирают и приносят вещи первой необходимости, детскую одежду, подгузники, одеяла, продукты питания, которые не портятся. - На данный момент мы планируем собрать гуманитарный груз и на 4 автомобилях отвезти его. К тому же мы открыли уже счет для тех, кто желает помочь пострадавшим деньгами. Только за один день туда перечислили уже 70 тысяч тенге, - отметил мужчина. - Мы призываем всех помогать тем, кто сейчас в этом нуждается. Стоит отметить, что жители области охотно привозят необходимые вещи. - Я решил помочь, потому что если бы у нас случилась беда, то нам бы тоже помогли. Мы живем в одной стране и должны переживать друг за друга и помогать, - говорит житель города Серик.