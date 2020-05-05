Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заведующего ПТС ЖКХ Атырау Алмаса Сарсенова, с 7 мая начнется реконструкция проспекта Бейбарыс от ул.Габдиева до пр.Абулхаир хана, а также улицы Габдиева от пр.Абулхаир хана до пр.Бейбарыс. - В связи с чем сообщаем об ограничении движения транспорта на указанных объектах с 7 мая и до конца июля. Мы будем стараться завершить реконструкцию раньше, с соблюдением всех техническим норм строительства, - сообщил Алмас Сарсенов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.