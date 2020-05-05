Иллюстративное фото из архива "МГ" ЗКОФ АО «Казпочта» в условиях ЧП в апреле произвёл доставку пенсии своим клиентам. - Учитывая продление усиленных мер ЧП сообщаем, что при поддержке областного акимата с 4 мая мы будем продолжать осуществлять доставку пенсий людям преклонного возраста. Хотелось бы обратиться ко всем пенсионерам, а также к детям, родственникам пенсионеров - мы начинаем ежедневный обзвон и предупреждаем о нашем приезде. Поэтому просим вас находиться дома, не посещать отделения Казпочты,- сообщили в Казпочте. Оставить заявку для доставки пенсии на дом можно по номеру телефона 51-36-00. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.