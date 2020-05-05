Иллюстративное фото из архива "МГ" В ювенальной полиции ОМПС УП г.Уральска сообщили, что с 30 марта отделением ювенальной полиции проводятся рейды по выявлению несовершеннолетних, находящихся без взрослых в общественных местах. - Так, с начала объявления карантина участковыми инспекторами по делам несовершеннолетних было выявлено 40 несовершеннолетних, которые нарушили режим карантина. Были составлены административные протокола по ст. 476 п.6 КоАП РК "Нарушение режима ЧП". В настоящий момент в отношении 9 законных представителей специализированным административным судом г.Уральска вынесено постановление о наложении административного штрафа в размере 10 МРП, в отношении 30 подростков вынесены предупреждения, - рассказали в ювенальной полиции. Полицейские просят родителей соблюдать режим карантина и не отпускать детей без сопровождения без крайней необходимости на улицу до окончания карантина. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.