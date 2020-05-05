Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации Штаба, все девять заболевших - сотрудники подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении. В частности, это шестеро мужчин 1966, 1994, 1991, 1989, 1995 и 1997 годов рождения, а также трое женщин 1983, 1971 и 1978 годов рождения. До выявления Covid-19 заболевшие находились в карантинном стационаре в связи с контактом с ранее заболевшими коронавирусной инфекцией. У них были взяты лабораторные анализы. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19. В настоящее время состояние больных удовлетворительное. В соответствии с утвержденным протоколом проводится лечение. Выявляются лица, контактировавшие с больными, все взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы. По состоянию на 5 мая в Атырауской области выявлено 202 человека с инфекцией COVID-19. Число выздоровевших - 76. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.