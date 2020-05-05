По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается дождь с грозой, днем +26 градусов, ночью +14. В Атырау также дождь с грозой, днем столбик термометра поднимется до +30 градусов, ночью +17. В Актобе солнечно, днем 25 градусов выше нуля, ночью +7. В Актау днем +27 градусов, ночью +19. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.