В пресс-службе департамента полиции сообщили, что 24 апреля 2020 года в ходе проведенной в ЗКО сотрудниками центрального аппарата МВД и департамента полиции области задержаны двое местных жителей 23 и 42 лет, которые причастны к незаконному обороту дериватов сайги. У подозреваемых изъяты 227 штук рогов сайгаков, а также 2 автомашины, на которых они осуществляли транспортировку дериватов. - 2 мая в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий, при сбыте рогов сайгаков задержан 29-летний местный житель. У него изъято 366 рогов и автомашина марки Volkswagen. Задержанные лица проверяются на причастность к аналогичным преступлениям. По данному факту начато досудебное расследование по ч.1-1 ст.339 УК РК "Незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов". Ему грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. С начала года департаментом полиции ЗКО было выявлено 17 преступлений, связанных с незаконным обращением с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами, 5 преступлений, связанных с незаконной охотой, 2 преступления связанных с незаконной добычей рыбных ресурсов, других водных животных или растений, 6 фактов приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Также выявлено 140 административных нарушении требований пользования животным миром и правил охоты, 39 административных нарушении правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных. Всего изъято более 6 тонн рыбы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.