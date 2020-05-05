Трудовой стаж: · Учительница информатики и вычислительной техники средней школы в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области (1988); · Научный сотрудник НИИ экономики и нормативов ВЦ Госплана Узбекской ССР (1988-1992); · Старший экономист Сарыагашской районной администрации (1992-1993); · Руководитель отдела информации и маркетинга компании «Перизат-Холдинг» (1993-1994); · Советник, заместитель акима Сарыагашского района (1994-1997); · Первый заместитель акима г. Шымкента (1997-1999); · Заместитель акима Южно-Казахстанской области (1999-2002); · Вице-министр труда и социальной защиты населения (16.09.2002-09.2006); · Заместитель акима Южно-Казахстанской области (27.09.2006-2007); · Ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (31.01.2008-02.2013); · Вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (02.2013-06.2013); · Исполняющая обязанности Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (06.2013-06.08.2014; переназначена - с 04.04.2014); · Министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан (06.08.2014; переназначена 30.04.2015, 13.09.2016-24.01.2017); · Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (25.01.2017-02.2018); · Руководитель АО «Центр развития трудовых ресурсов» (с 07.2019)

Тамара Дуйсенова. Фото из архива "МГ" - Назначить Дуйсенову Тамару Босымбековну помощником президента Республики Казахстан – заведующей отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента Республики Казахстан, – говорится в указе президента. Ранее эту должность занимала Аида Балаева, накануне занявшая пост главы Министерства информации и общественного развития РК. Тамара Дуйсенова родилась в 1965 году .Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.