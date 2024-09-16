Общественник и журналист на своей странице в Instagram сообщил об очередном уроженце ЗКО, который погиб на войне в Украине. Им оказался 41-летний Айбек Рамазанов. В 2023 году мужчина записался добровольцем в ряды российских вооруженных сил и участвовал в войне против Украины. Судя по датам в паспорте, документ Рамазанов получил второго августа 2024 года. Документ выдали в Донецкой народной республике. По словам Ахмедьярова, ранее Айбек Рамазанов работал в компании «Жаик Мунай» в ЗКО.

В самой компании отказались комментировать ситуацию, заявив, что такие интервью они не дают.

Следует отметить, что казахстанцам запрещено участие в вооруженных конфликтах. По статье 172 УК РК "Участие в иностранных вооруженных конфликтах" предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 9 лет. Завели ли казахстанские полицейские уголовное дело в отношении Рамазанова неизвестно. Ведь есть вероятность, что на момент вступления в ряды российской армии он был гражданином Казахстана. В департаменте полиции обещали позже ответить на этот вопрос.

Напомним, это не первый подобный случай. Ранее Лукпан Ахмедьяров сообщил, что в боях в Украине был убит 61-летний житель Бурлинского района ЗКО. В ноябре 2023 года он уехал в Россию. Получил российское гражданство, и несмотря на возраст был принят в ряды вооруженных сил РФ и попал на фронт в качестве наводчика установки "Град". В январе 2024 года получил ранение, быстро оправился и снова уехал на войну. В феврале 2024 года перестал выходить на связь с родственниками и до августа этого года числился пропавшим без вести. В августе этого года командир подразделения, в котором служил мужчина, связался с его супругой и сообщил, что останки мужчины обнаружены, идентифицированы и доставлены в морг в городе Ростов.

А в мае 2024 года стало известно о смерти ещё одного уроженца ЗКО Павла Забродина. Он родился и вырос в Чапаевском (ныне Акжайыкском) районе. После школы поступил в военное училище в Тольятти, а позже его направили служить в Москву. Отслужил в армии один год, получил звание лейтенанта. На войну его призвали, как кадрового офицера через военкомат.

К слову, война в Украине началась 24 февраля 2022 года, когда российские войска вторглись на территорию соседней страны. Казахстан сразу заявил о нейтралитете.

– Конфликт России и Украины к Казахстану никакого отношения не имеет. Мы не поддерживаем ни ту, ни другую сторону. В этом плане никаких вопросов быть не может, - заявил в марте 2022 года замминистра обороны РК Султан Камалетдинов.



