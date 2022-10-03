В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +16..+18 градусов, ночью похолодает до +8..+10. Ветер до 18 метров в секунду.

В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +20..+22 градусов, ночью +10..+12 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +16..+18 градусов. Ночью похолодает до -1..-3 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.

В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +23..+25 градусов, ночью опустятся до +12..+14 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.

Погоду на большей части страны будет определять северный антициклон, в связи с чем ожидается погода без осадков.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.