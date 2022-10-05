В Уральске синоптики прогнозируют дождь. В дневное время температура воздуха составит +13..+15 градусов, ночью похолодает до +8..+10. Ветер до 14 метров в секунду.

В Атырау будет дождь. Днём будет +18..+20 градусов, ночью +11..+13 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +18..+20 градусов. Ночью похолодает до +5..+7 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.

В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +23..+25 градусов, ночью опустятся до +13..+15 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.

Погоду на большей части страны будет определять северный антициклон, в связи с чем ожидается погода без осадков.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.