По данным «Казгидромета», 12 октября в ЗКО ожидается усиление ветра до 15 - 20 метров в секунду. Сильный ветер ожидается в ЗКО Большая часть республики будет находится под влиянием обширного антициклона - преимущественно ожидается погода без осадков.
  • В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +12..+14 градусов, ночью похолодает до +8..+10. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет дождь. Днём будет +16..+18 градусов, ночью +10..+12 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +15..+17 градусов. Ночью похолодает до +5..+7 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
  • В Актау - дождь. Днём столбики термометра покажут +20..+22 градусов, ночью опустятся до +12..+12 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
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