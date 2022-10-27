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Социум

Усиление ветра ожидается в ЗКО

По данным «Казгидромета», 28 октября в ЗКО ожидается ветер с порывами 15 - 20 метров в секунду. На большую часть страны будет оказывать влияние Северо-западный антициклона - ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха. В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +4..+6 градусов, ночью похолодает до 0..-2. Ветер до 14 метров в секунду. В Атырау будет дождь. Днём будет +6..+8 градусов, ночью +3..+5 градусов. Ветер до 14 метров в секунду. В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +4..+6 градусов. Ночью похолодает
Дана Рахметова
Усиление ветра ожидается в ЗКО
По данным «Казгидромета», 28 октября в ЗКО ожидается ветер с порывами 15 - 20 метров в секунду.
Около 60 водителей автобусов бросили работу после введения дифтарифа в Уральске
Около 60 водителей автобусов бросили работу после введения дифтарифа в Уральске
На большую часть страны будет оказывать влияние Северо-западный антициклона - ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +4..+6 градусов, ночью похолодает до 0..-2. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет дождь. Днём будет +6..+8 градусов, ночью +3..+5 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +4..+6 градусов. Ночью похолодает до -3..-5 градусов. Ветер д0 8 метров в секунду.
  • В Актау - дождь. Днём столбики термометра покажут +13..+15 градусов, ночью опустятся до +7..+9 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
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