Усиление ветра ожидается в ЗКО

По данным «Казгидромета», 28 октября в ЗКО ожидается ветер с порывами 15 - 20 метров в секунду. На большую часть страны будет оказывать влияние Северо-западный антициклона - ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха. В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +4..+6 градусов, ночью похолодает до 0..-2. Ветер до 14 метров в секунду. В Атырау будет дождь. Днём будет +6..+8 градусов, ночью +3..+5 градусов. Ветер до 14 метров в секунду. В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +4..+6 градусов. Ночью похолодает