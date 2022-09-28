- Астана, проспект Республики, 34;
- Актобе, улица Татеулы, 5;
- Уральск, улица Жангир хана, 160/4.
- удостоверяющий личность документ;
- нотариально заверенную доверенность (в случае обращения представителя услугополучателя),
- заявление.
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