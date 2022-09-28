Госкорпорация «Правительство для граждан» предупредила об изменении адресов усиленных ЦОНов в трёх городах Казахстана. Обратившихся за получением ИИН иностранцев в ЗКО за последние сутки стало в два раз больше В госкорпорации сообщили, что во избежание очередей изменили пункты приёма иностранных граждан, прибывших в Астану, Актобе и Уральск. Теперь иностранные клиенты могут обратиться за получением ИИН по адресам:
  • Астана, проспект Республики, 34;
  • Актобе, улица Татеулы, 5;
  • Уральск, улица Жангир хана, 160/4.
Напомним, для получения ИИН нерезидентам необходимо иметь при себе:
  • удостоверяющий личность документ;
  • нотариально заверенную доверенность (в случае обращения представителя услугополучателя),
  • заявление.
Срок выдачи свидетельства ИИН для иностранцев составляет один рабочий день. Получение ИИН в Казахстане бесплатно для всех. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.