В Казахстане депутаты обсудили законопроект по вопросам охраны государственной границы и национальной безопасности, сообщается на сайте senate.parlam.kz Усилить охрану госграницы предложил сенат Иллюстративное фото из архива "МГ" В Сенате состоялось расширенное заседание Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности, где депутаты обсудили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны государственной границы и национальной безопасности». Председатель Комитета Мухтар Кул-Мухаммед сообщил, что основная задача законопроекта - повысить эффективность действующей системы охраны государственной границы, а также функциональных возможностей органов национальной безопасности. Законопроект инициирован депутатами парламента, от лица которых с докладом выступил Нуржан Нурсипатов. Он рассказал, что предлагается внести поправки в один кодекс и двадцать пять законов. Принципиально обновлена структура органов военного управления пограничной службы. Если ранее преобладала войсковая форма, то теперь предусматривается её тесная интеграция с территориальными органами национальной безопасности, - сказал сенатор Нуржан Нурсипатов. С содокладом выступил депутат сената Сергей Ершов. По его мнению, принятие законопроекта позволит оптимизировать управленческую деятельность органов национальной безопасности, а также усовершенствовать систему защиты и охраны государственной границы путём развития инфраструктуры и использования специальных технических средств. Депутаты единогласно поддержали законопроект и предложили внести его на рассмотрение палаты. Развитие и модернизацию пограничных пунктов пропуска сенаторы обсудили с заместителем председателя КНБ Дарханом Дильмановым и вице-министром индустрии и инфраструктурного развития Бериком Камалиевым. Сенаторам сообщили, что на всех рубежах находится 51 автомобильный пункт пропуска, 27 из которых требуют реконструкции - расположены они на казахстанско-российской государственной границе. Модернизацию этих пунктов предложено провести в 5 этапов до 2025 года. Сенаторы задали представителям профильных госорганов волнующие казахстанцев вопросы: когда уменьшатся транспортные заторы, увеличится транзитный потенциал и создадут комфортные условия на границе? По итогам заседания депутаты сената подготовили пакет рекомендаций по улучшению материально-технической части пограничных застав. Все эти предложения будут направлены в профильные госорганы и КНБ.  