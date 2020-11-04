Вымогателя задержали сотрудники криминальной полиции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мужчина три года вымогал деньги у односельчанина в Актюбинской области Скриншот с видео Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 2 ноября в полицию обратился 45-летний житель Мугалжарского района с заявлением о том, что односельчанин вымогает у него деньги. – Сотрудниками криминальной полиции в ходе проведения оперативных мероприятий при передаче 20 тысяч тенге задержан 33-летний подозреваемый. При личном досмотре у подозреваемого обнаружены и изъяты ранее врученные деньги. В ходе предварительного следствия выяснилось, что подозреваемый путем угроз применения физической расправы на протяжении трех лет вымогал денежные средства, - сообщили в полиции. По данному факту начато досудебное расследование по статье 194 УК РК «Вымогательство». Теперь мужчине грозит штраф в размере четырех тысяч МРП, либо ограничение свободы сроком до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок.  