Проверки будут проводиться не только в выходные дни, но и в будни, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО начнут проверять коттеджи, где проводятся свадьбы и юбилеи Скриншот с видео Как рассказал заместитель акима области Айдар Нуралиев, несмотря на запрет, люди все еще продолжают проводить семейные торжества не только в кафе и ресторанах, но и снимают для этих целей коттеджи. Теперь мониторинговая группа намерена выявлять и такие нарушения. – В области динамика по выявлению фактов проведения семейных мероприятий идет к снижению. На этих выходных мы проверили пять объектов, среди которых есть кафе, рестораны, банкетные залы и один коттедж. После проверок мониторинговых групп у предпринимателей появляется социальная ответственность, они понимают, что проводить мероприятия сейчас запрещено и мониторинговая группа это выявит. Но сейчас люди начинают проводить торжества в коттеджах. По данному вопросы мы ведем работу, у нас есть определенный план, и со следующей недели мы будем выявлять эти нарушения. Но есть такая вероятность, что мероприятия люди начнут проводить не только в выходные, но и в будние дни. Теперь мы будем усиливать работу и в будни. Сейчас по шести заведениям дела направлены в суд на приостановление деятельности, готовятся еще пять материалов, - рассказал Айдар Нуралиев. Глава региона Гали Искалиев отметил, что у мониторинговой группы нет возможности объехать все кафе и рестораны города, поэтому количество проводимых мероприятий может быть и больше. – Торжества проводятся, и я снова обращаюсь к жителям области. Есть два способа заражения опасной инфекцией - это завозные случаи и заражение на таких мероприятиях. Мы должны соблюдать карантинные ограничения. Вы же видите, что творится в Восточно-Казахстанской области, в сутки там регистрируется до 250 случаев заболевания COVID-19. Область закрыта, без ПЦР-теста люди не могут покинуть регион. Если мы не будем соблюдать правила, то тоже можем оказаться в такой же ситуации. Жесткий карантин отрицательно скажется на нашей экономике, будем вынуждены закрыть область. Обращаюсь с просьбой к западноказахстанцам, не проводите массовые мероприятия. А если вы стали свидетелем такого факта, то немедленно обратитесь в службу 109. Вам будет выплачиваться премия, если факт подтвердится и судом будет наложен штраф нарушителям. Мы должны друг другу помогать, - заявил Гали Искалиев. Глава региона поручил усилить работу мониторинговой группы, отметив, что проверки нужно проводить не только в выходные дни, но и в будни. Видео с официальной страницы акимата Уральска в социальной сети Instagram  