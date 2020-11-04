По дороге женщина разговаривала с водителем такси и совсем забыла про товар в багажнике, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Женщина забыла в машине у таксиста норковые шапки за полмиллиона тенге в Атырау Скриншот с видео Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, сотрудники полиции помогли предпринимательнице найти товар стоимостью в полмиллиона тенге. - 2 ноября я ехала со Старого базара на рынок «Дина». Два пакета с товаром положила в багажник, сама села в такси. По пути разговорилась с водителем и забыла про товар. На рынке «Дина» машинально вышла, а когда вспомнила про товар, водитель уже уехала. К сожалению, я не запомнила ни номер машины, ни марку. Вспомнила только, что машина была белой. Кинулась на пост полиции №61, расположенный на привокзальной площади, – рассказывает женщина. Сотрудники патрульной полиции связались с Центром оперативного управления. С инспектором видеонаблюдения они стали искать на видео белую машину с пассажиркой в белой куртке, которая передвигалась по маршруту в указанное время. Вскоре искомый автомобиль был найден. По государственному регистрационному знаку полицейские уточнили адрес проживания водителя. Выяснилось, что 65-летний водитель такси тоже не обратил внимания на то, что его пассажирка забыла в багажнике сумки. - Я рассказала полицейским все, что вспомнила - маршрут, цвет машины и время, когда ехала. По этим сведениям стражи порядка вычислили автомобиль и помогли найти мне товар. Спасибо им огромное, не знаю, что я бы без них делала, – говорит предпринимательница.