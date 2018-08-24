Пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово начался в светодиодном светильнике, который залила талая вода с крыши. Защитный автомат, который должен был отключить прибор, оказался неисправным, сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Коммерсантъ». Фото с сайта deita.ru На изучение экспертам «Бюро независимых экспертиз» предоставили несколько десятков мешков с обгоревшими плафонами, фрагментами проводов, кабелей, трансформаторами. Специалисты выявили ряд технических проблем, вызванных неправильной реконструкцией и эксплуатацией здания. По косвенным признакам им удалось выяснить, что аварийная ситуация возникла в электропроводке, питающей светодиодные плафоны освещения Jazzway над детским сухим бассейном с поролоновыми кубиками. Отмечается, что из-за протечек в крыше произошло замыкание. Об этом свидетельствуют и кадры с видеокамер ТРЦ — на них зафиксировано падение некого «светящегося объекта». В материалах экспертизы также говорится, что все звенья электропроводки должны быть защищены от короткого замыкания автоматическими выключателями, однако в ТРЦ защита не сработала. Специалисты считают, что автоматы в цепи освещения могли быть неисправны или не установлены. Один из обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне» Игорь Полозиненко, изучив результаты экспертизы, выступил с открытым письмом, в котором заявляет о необходимости привлечь к уголовной ответственности чиновников, утвердивших проект реконструкции здания. Компания Полозиненко «Системный интегратор» должна была обслуживать противопожарную систему в торговом центре. Чтобы привести ее в рабочее состояние, эксперты компании запросили 10 миллионов рублей, но получили 300 тысяч рублей. Напомним, 25 марта в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово Российской Федерации произошел пожар. Площадь возгорания составила почти 1,5 тысячи квадратных метров, обрушилась кровля. Изначально сообщалось, что жертвами пожара стали 64 человека, из них 41 ребенок.  