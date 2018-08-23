Иллюстративное фото из архива "МГ" При приёме в первый класс прописка в конкретном районе не требуется, заявил вице-министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на пресс-конференции в Правительстве, отвечая на вопросы журналистов. Он отметил, что родители имеют право отдавать своих детей в любые организации образования по своему желанию. - Здесь надо основываться только на законодательстве. У нас есть закон "Об образовании", 127 постановление Правительства, типовые правила приёма. В этих типовых правилах приёма не указано, что родители должны сдавать те документы, о которых вы сказали. То есть прописка на самом деле не требуется. Данные требования – неправильны, – заверил он. Однако вице-министр подчеркнул, что причина требования адресной справки заключена в переполненности школ. - Другое дело, что здесь, в данном случае в Астане, есть проблемы с переполненностью школ, дефицитом ученических мест, необходимо всегда учитывать этот момент. Мы здесь будем разбираться, смотреть, – пообещал он.