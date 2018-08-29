Иллюстративное фото с сайта forexaw.com Понятие "независимый работник" придёт на смену слову "самозанятый", сообщила министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова. В законопроекте о формализации занятости Минтруда разграничит категории населения, которые относятся к этому понятию. "Понятие самозанятого лица везде трактовалось по-разному. Часто была путаница. Самостоятельно занятое население зачастую приравнивалось к населению, которое не имеет работу или имеет очень низкие доходы. На самом деле это достаточно ошибочное толкование. Мы очень много раз разъясняли вместе с МНЭ, что это группа населения, которая работает не по найму, а работает на себя. Понятие "самозанятое население" применяется Международной организацией труда для общей группировки тех, кто работает на себя", – сказала министр в кулуарах пресс-конференции в Правительстве. Сейчас Международная организация труда пересматривает свою классификацию занятого населения. В октябре организация планирует вынести новую классификацию – заменить понятие "самозанятый" на "независимый работник". "Чтобы мы соответствовали международной классификации, также планируем перейти от этой общей категоризации самостоятельно занятого населения к более конкретным категориям. Прежде всего это независимый работник, далее другие категории, которые ранее относились к понятию "самозанятое население". Это ИП, члены кооператива, работники семейных предприятий, работодатели. Они прописываются как отдельные категории", – отметила Мадина Абылкасымова. Перед Минтруда стояла задача определить группы населения, которые нуждаются в поддержке государства. Это люди, которые имеют доход ниже прожиточного минимума, кто не имеет образования и квалификацию, многодетные семьи. Также отдельной категорией выделяют школьников старше 18 лет. "У нас ведётся учёт школьников, но не ведётся учёт школьников старше 18 лет. То есть он после достижения этого возраста выбывал из категории, оставался за бортом. Мы их выявляем и они появляются в базах данных МОН РК. Или работники в иностранных предприятиях, военнослужащие срочной службы, трудовые мигранты, которые покинули пределы Казахстана и работают в странах ЕврАзЭс. Мы ввели ряд нескольких категорий: домашние работники, работники по договорам ГПХ, домохозяйки", – добавила министр. Статус каждому человеку необходим для того, чтобы защитить его социальные и трудовые права, считает глава Минтруда. В 2018 году из 2,7 млн человек, которые не имели статуса в государственных базах данных, Минтруда актуализировало 1,3 млн человек. Остаток не актуализированного населения по состоянию на 25 августа 2018 года составил 1,3 млн граждан.