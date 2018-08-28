По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается облачная погода. Днем температура воздуха составит +30 градусов, ночью +13. +32 градуса ожидается днем в Атырау, ночью столбики термометров опустятся до +20. По данным синоптиков, в Актау ожидается ясная погода без осадков. Днем температура воздуха составит +33 градуса, ночью +22. В Актобе также будет ясная погода +26 градусов днем, и +12 ночью.