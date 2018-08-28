Это первый крупный проект освоения морских нефтегазовых месторождений в Казахстане. В рамках празднования юбилейной даты в Атырау была проведена научно-практическая конференция «Кашаган – для будущего Казахстана». Перед руководством и коллективом консорциума NCOC, ветеранами-первооткрывателями Кашаганского месторождения выступил аким Атырауской области Нурлан Ногаев. Отметив важность проекта, аким области зачитал поздравительное послание главы государства Нурсултана Назарбаева. - Этот проект стал одним из крупных и значимых для нефтегазовой отрасли Казахстана. На заре независимости для молодого государства разработка крупнейшего Кашаганского месторождения на шельфе Каспия стало особым событием. Реализация проекта позволила привлечь в Казахстан иностранные инвестиции, новые технологии, мировой опыт в разработке сложнейших морских месторождений. Это большая заслуга всех, кто принимает участие в этом проекте. Надеюсь, что эта работа и в дальнейшем принесет пользу для экономики и энергетической безопасности страны, - говорится в поздравительном послании Нурсултана Назарбаева. Аким области отметил, что Северо-Каспийский проект - это не только Кашаган, который сегодня оказывает огромное влияние на экономику нашей страны. - Это и другие месторождения, которые ждут своего освоения. Я уверен, что сегодняшнему коллективу по плечу выполнение поставленных перед ними задач. Сделано немало, но предстоит сделать еще много. «Нулевой цикл», бережное отношение к окружающей среде, вопросы техники безопасности - это актуальные задачи, которые стояли в начале проекта и по сегодняшний день являются жизненно важными вопросами. Для их решения необходимо использовать весь имеющиеся опыт и потенциал мировой нефтяной отрасли, - подчеркнул Нурлан Ногаев. Реализация Кашаганского проекта ведется на территории двух областей – Атырауской и Мангистауской. Как отметил аким Мангистауской области Ералы Тугжанов, вклад консорциума в реализацию крупных социальных проектов достаточно велик. - Это проект нашего президента, крупнейший проект который дает мощнейший импульс развитию нашей страны, независимого Казахстана. Я особо хочу поблагодарить руководство консорциума за активное участие в крупнейшем саммите с участием глав Прикаспийских государств, который прошел недавно в Актау. Был подписан и четко обозначен правовой статус Каспийского моря. Это историческое событие. В проведение саммита большая заслуга и вашего консорциума, - отметил Ералы Тугжанов. Управляющий директор консорциума NCOC Бруно Жардэн рассказал о будущих планах по реализации месторождений на Каспии. Уже есть перспективные месторождения, которые значительно повысят экономическую значимость проекта. Об истории и сегодняшних достижениях проекта рассказали президент Казахстанского общества нефтяников-геологов Балтабек Куандыков, заместитель управляющего директор консорциума NCOC Жакып Марабаев и др. Вместе с тем выступивший на конференции вице-министр министерства энергетики РК Магзум Марзыгалиев отметил перспективы дальнейшего сотрудничества на шельфе Каспия. Открытие новых месторождений потребует вложения инвестиций, привлечение новых технологий и создания новых рабочих мест. На сегодняшний день консорциумом было добыто нефти и конденсата порядка 16 млн тонн, более 5 млрд кубометров газа, экспортировано более 700 тысяч тонн серы. И это только начало развития морских проектов Казахстана. В завершении конференции ряд руководителей, ответственных работников консорциума, ветераны проекта были награждены нагрудными знаками «Заслуженный работник нефтегазовой отрасли Казахстана», медалями «за развитие нефтегазовой отрасли Казахстана», грамотами и благодарственными письмами. 29 августа празднование 25-летия Северо-Каспийского проекта продолжится музыкальным конкурсом вокалистов «Кашаган Даусы». Мероприятие пройдет в филармонии им. Н.Жантурина. Вечером того же дня на площади Султана Бейбарса начнется развлекательная программа для жителей и гостей Атырау. Зрителям представят мастер-классы по рисованию, выступление уличных танцевальных групп. Также пройдут мастер-классы по футбольному мастерству от ФК «Бешикташ».