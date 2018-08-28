Как рассказал руководитель молодежного ресурсного центра ЗКО Мержан АБИЛЬХАС, на данный момент на участие в спартакиаде подали заявки 17 команд, среди которых есть крупные предприятия и представители районов. - В этом году в данная спартакиада пройдет по 7 видам спорта: пляжный волейбол, мини-футбол, легкая атлетика, бильярд, настольный теннис, эстафеты и стрельба из лука. Соревнования будут проходить среди непрофессионалов, то есть любой желающий или любитель может собрать свою команду среди рабочей молодежи и принимать участие. Заявки будут приниматься до завтра, 29 августа, - рассказал Мержан АБИЛЬХАС. Стоит отметить, что победители соревнований получат кубки, дипломы разной степени и памятные подарки. Выяснилось, что в ЗКО реализовывается проект молодежной лиги по мини-футболу. Как рассказал руководитель управления по вопросам молодежной политики ЗКО Аян САКОШЕВ, данная лига является непрофессиональной и участвовать в ней может любой желающий от 18 до 35 лет. - Проект областной, поэтому в нем участвуют районные команды. На сегодняшний день в 4 районах эта лига завершена, в 2 районах она проводится и в 6 районах в сентябре планируется старт данного проекта. Предполагается, что участвовать будут около 2 тысяч молодых людей по нашей области, которые будут постоянно заниматься футболом. Футбол - спорт номер один в мире, и в нашей области немало молодых людей, которые хотят регулярно заниматься этим видом спорта, - заявил Аян САКОШЕВ. Выяснилось, что также планируется проведение молодежного политического лагеря "Жастар-Отанға!" на базе туристического центра "Евразия". - В работе лагеря будут принимать участие 120 человек из числа молодежи Мангистауской, Актюбинской и Атырауской областей, молодежь 12 районов ЗКО, представители молодежных неправительственных организаций, представители студенческих самоуправлений вузов, лидеры общественного мнения, фотографы, видеографы, действующие молодые журналисты, титулованные спортсмены, известные блогеры и активисты МК "ЖасОтан", - рассказал руководитель филиала ЗКО МК "Жас Отан" Нургали ЖОЛДАСКАЛИЕВ.