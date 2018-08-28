Строительство сквера началось в прошлом году. Заказчиком выступил районный отдел коммунального хозяйства. Изначально сумма, которую намеревались затратить на новую городскую зону отдыха, составляла около 69 миллионов тенге, но подрядчик – уральская компания «Пирамида» - обязался выполнить работы за 61 миллион тенге. Однако аксайцы не успели насладиться отдыхом в новом сквере. - То ли этот самый сквер уже открыли, то ли еще готовятся к открытию, но брусчатка уже просела и вываливается местами, а фонари почти все разбиты. Кроме того, учитывался ли при строительстве тот момент, что территория, где расположен сквер, весной затопляется? Делались ли там водоотводы? - интересуются жители Аксая. - Вроде как задумка хорошая, сделали зону отдыха, где можно вечером погулять, посидеть, пообщаться, так нет же, все ломают и курочат! И, главное, никто за порядком не следит. Ни одного полицейского в сквере не видели. Получается, деньги на ветер выбросили? - высказывают свои небезосновательные претензии горожане. Между тем в районном отделе коммунального хозяйства сообщили, что строительство сквера местному бюджету обошлось в 71 млн 680 тысяч тенге. Работы начались в сентябре 2017 года, завершились в июне текущего года, подрядчиком является ТОО «Pyramid». Площадь сквера составляет 4306 кв. м. Согласно ПСД, в сквере предусмотрены 104 лавочки, 72 урны, 40 фонарей, а также ограждение и брусчатка. Автором проекта является «АдияСтройПроект». Сумма проекта составила 942 тысячи тенге. - На сегодняшний день не имеем возможности исправить поврежденные от вандалов малые архитектурные формы из-за отсутствия финансирования, - рассказал руководитель районного отдела ЖКХ, ПТ и АД Дастан Акмамбетов, добавив, что "до начала строительства производились работы по организации водоотведения, а именно: укрепление земельного полотна из ГЩС и очистка имеющегося канала".