В рамках программной статьи главы государства Н.Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» председатель русского этно-культурного объединения «Былина» Андрей Кораблев оборудовал кабинет «Устройства автомобиля» и сделал ремонт цифровых оборудований колледжа «Транспорта и коммуникаций» города Атырау. Меценат полностью спонсировал капитальный ремонт кабинета в здании колледжа в суммарном эквиваленте около двух миллионов. В рамках программы индустриализации и модернизации экономики в стране требуются квалифицированные работники. Цифровые технологии будут определяющими в ближайшие годы и освоение первичных навыков молодого поколения является приоритетной задачей. Целью оснащения кабинета является улучшение качества образования и получения профессиональных навыков для студентов. На сегодняшний день учебный класс носит название социального партнера Кораблева и оснащен интерактивной доской, проектором, партами, тремя компьютерами, принтером и другим оборудованием. Планируется приобретение технической литературы, плакатов и рабочих образцов для обучения и повышения уровня знаний учащихся.Камилла МАЛИК