Глава области поздравил всех собравшихся с наступающим праздником Днем Конституции. - Конституция заложила фундамент развития казахстанской государственности, стала воплощением верховенства закона, неукоснительного соблюдения прав и свобод человека. Закрепив принципы фундаментального общественного и государственного устройства, Конституция обеспечила процветание независимого Казахстана. Уникальная модель развития казахстанского ообщества, признанная международным сообществом, стала возможной благодаря неукоснительному соблюдению конституционных положений. Празднование этого знаменательного дня способствует формированию в обществе приверженности к почитанию основного закона, всестороннему воспитанию здорового и гармонично развитого поколения, осознающего свою ответственность за будущее своей страны. Поздравляю всех с этим праздником, - обратился к присутствующим аким ЗКО. После этого Алтай КУЛЬГИНОВ вручил медали "Астана 20 жыл" 13 жителям ЗКО за различные заслуги. Так, медали получили исполнитель Западно-Казахстанской областной филармонии имени Г. Курмангалиева Хатимолла БЕРДЫГАЛИЕВ, ветераны труда Софья ИМАНГАЛИЕВА, Роза КУЖЕКОВА, Клара САРЖАНОВА, Набия СЕЙТКАЛИЕВА, артист Областного казахского драмтеатра имени Х. Букеевой Сердок КАЖЫМУРАТОВ, секретарь маслихата ЗКО Малик КУЛШАР, заведующий ГККП "Областная клиническая больница" Сергей МЕЛЬНИКОВ, директор строительно-коммерческой фирмы "Отделстрой" Валентина МИХНО, председатель общественного объединения "Западно-Казахстанское областное негосударственное общественное научное объединение" Захот МУХЛИСОВА, главный директор ТОО "ЗКМК" Даурен СИСЕНОВ и заведующая медицинским отделением Круглоозерновского центра по оказанию специальной социальной помощи Фарзана ЫСКАКОВА.