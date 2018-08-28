Жители села Кособа Казталовского района общими усилиями строят школу для местной детворы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Казталовского района Абат ШЫНЫБЕКОВ, сельчане по своей инициативе на собственные средства с прошлого года ведут строительство школы. - Строительство ведется за счет спонсорской помощи и частных средств местных жителей. На сегодняшний день ведутся работы по перекрытию крыши. Сами понимаете, так как строительство финансируют сельчане из собственного кармана, бывают такие моменты, когда стройка останавливается в связи с отсутствием средств. Далее будем привлекать предпринимателей для того, чтобы начать работы по внутренней отделке, - заявил Абат ШЫНЫБЕКОВ. Аким района также отметил, что подобная работа ведется и в поселке Сатыбалды, где местные жители за счет своих средств ведут строительство сельского клуба.