Как рассказал аким Казталовского района Абат ШЫНЫБЕКОВ, сельчане по своей инициативе на собственные средства с прошлого года ведут строительство школы. - Строительство ведется за счет спонсорской помощи и частных средств местных жителей. На сегодняшний день ведутся работы по перекрытию крыши. Сами понимаете, так как строительство финансируют сельчане из собственного кармана, бывают такие моменты, когда стройка останавливается в связи с отсутствием средств. Далее будем привлекать предпринимателей для того, чтобы начать работы по внутренней отделке, - заявил Абат ШЫНЫБЕКОВ. Аким района также отметил, что подобная работа ведется и в поселке Сатыбалды, где местные жители за счет своих средств ведут строительство сельского клуба.