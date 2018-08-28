Необходимо сразу отметить, что это не новая должность, а дополнительная нагрузка и обязанность для государственного служащего, занимающего ответственную должность, осуществлять функцию взаимодействия с гражданским обществом. Данное нововведение является продолжением политики по повышению уровня открытости и транспарентности органов государственного управления. Кроме того, взаимодействие с институтами гражданского общества – требование времени и насущная необходимость. Ещё в 2013 году эксперты Всемирного экономического форума прогнозировали усиление влияния гражданского общества на процессы развития экономики, социальной сферы, а также на принятие управленческих решений. - Инициатива по уполномоченным должностным лицам по взаимодействию с институтами гражданского общества поступила от казахстанских НПО. Министерство общественного развития разработало методические рекомендации по организации деятельности уполномоченных должностных лиц госорганов по взаимодействию с институтами гражданского общества и направило их в центральные государственные и местные исполнительные органы. Сегодня в центральных госорганах в пилотном режиме определены уполномоченные лица, ответственные за взаимодействие с гражданским сектором, - отмечает заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества МОР РК Бакытжан Нарымбетов. Как сообщил Бакытжан Нарымбетов, и в местных исполнительных органах определены 313 уполномоченных должностных лиц по взаимодействию с институтами гражданского общества. По задумке уполномоченные сами регулярно встречаются и организуют встречи руководителей госорганов с представителями «третьего» сектора. - Введение данной функции должно позитивно повлиять на снижение бюрократического характера деятельности органов госуправления, обеспечить открытость государственной службы в интересах развития гражданского общества и укрепления государства, стать эффективным механизмом по реализации основного предназначения государственной службы как института общественного служения – это служение гражданам страны и обществу, что обязывает должностных лиц отвечать за свои действия и их последствия, как перед своим руководством, так и перед обществом, - считает председатель Правления Фонда развития парламентаризма в Казахстане Зауреш Батталова. Список уполномоченных должностных лиц опубликован на сайте Министерства общественного развития РК. Региональные списки рекомендованы разместить на сайтах областных или городских акиматов. В дальнейшем данный институт будет совершенствовать свою деятельность, планируется проведение семинаров и тренингов для уполномоченных должностных лиц.